Kuum seiklus enne aastalõppu? Et mitte astuda uude aastasse suguhaigusega, pane tähele oma kehas neid märke

Nakatunu on nakkusohtlik teistele ka siis, kui haigustunnused puuduvad. Praktika näitab, et arsti juures käivad rohkem naised, kes lasevad ennast ennetavalt kontrollida ka siis, kui kaebusi ei esine. Mehed pöörduvad arstile vanuse kasvades.

Pärast kaitsmata vahekorda ei lähe reeglina ennast testima just nooremad mehed, mistõttu nad levitavad haigusi endale teadmata. „Kui sümptomeid ei teki, hingavad nad enamasti kergendatult ja liiguvad edasi, teadmata, et tegelikkuses võivad nad suguhaigust enda organismis kanda ja järgmistele partneritele edasi anda,” räägib laborispetsialist Ratnik ning hoiatab, et samuti võivad suguhaigused kanduda emalt lapsele.

Ennetusega on alati parem tegeleda, kui tagajärgedega. Parimat kaitset erinevate sugulisel teel levivate haiguste suhtes pakub kondoom. Kondoom ei kaitse küll sajaprotsendiliselt papilloomviiruse ehk HPV-ga nakatumise eest, kuid vähendab oluliselt ülekandumise riski. „Ka oraalseks on seks ning selle puhul tuleb samamoodi kasutada kondoomi, kui ei taha näiteks nakatuda gonorröasse,“ lisab laborispetsialist Ratnik.

Laborispetsialist rääkis, et nii mõnelgi haigusel on peiteperiood. See tähendab, et teatud aja jooksul pärast nakatumist pole võimalik haigust ka laboratoorsete uuringute käigus avastada. Niisiis tuleks kindluse mõttes testi korrata mõne aja pärast uuesti. „Haiguste sümptomid võivad avalduda erinevatel aegadel, varieerudes mõnest päevast kuni mõne nädalani,” rõhutab Ratnik. Seksuaalsel teel levivate haiguste testi soovitab spetsialist teha keskmiselt kaks nädalat pärast võimalikku nakatumist või kohe esimeste sümptomite esinemisel.