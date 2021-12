Koroonaviirus läbi põetud, mis edasi? Arsti soovitused aitavad organismi tõhusalt turgutada

Koroonaviiruse põdemise järgse seisundi kohta kasutatakse sageli väljendit „uus reaalsus“, kuna sõltumata põdemise raskusest võib taastumise aeg oluliselt varieeruda ning me teame selle kohta veel väga vähe. SYNLABi laboriarsti dr Jüri Laasiku sõnul väljenduvad viirushaiguse põdemise järgselt järelnähud enim ja pikemalt just neil, kel juba enne põdemist olid tervisenäitajad normist väljas või piirimail.

Nagu mainitud, võivad koroonaviiruse või muu viirushaiguse järelnähud kimbutada riskigruppi kuuluvaid inimesi teistest rohkem. Näiteks eakaid, neid, kel ülekaalu või kellel varasemast kaasuvaid kroonilisi haigusi. Samas on aeg näidanud, et noorest ja tugevast immuunsüsteemist ning tervislikest eluviisidest ei pruugi tingimata piisata, et vorm kiirelt taastada. Dr Laasiku soovitusel tasub varuda kannatust. Abiks on ka vereanalüüsid, mis aitavad leida üles oma nõrgad kohad ja teada täpselt, mis ja kui palju vajaks turgutamist. Suure tõenäosusega mitmed organismile olulised ained, mis enne olid normi piiril, vajaksid varude taastamist, kuid kõik on individuaalne ja universaalseid soovitusi anda on raske.

Taastu puhates

See on kõige olulisem soovitus, sest nii füüsiline kui vaimne väsimustunne on sagedaseim põdemise järgne kaebus. Kui vähegi võimalik, oleks mõistlik tõmmata korraks juhe seinast välja ning lihtsalt olla, sest stress, muud negatiivsed tunded ja mõtted kurnavad ning aeglustavad organismi taastumisvõimet. Kui täielik väljalülitumine on võimatu, tuleks vaimne töö planeerida hommikusse ja teha päeva jooksul regulaarseid, vähemalt 10-minutilisi pause. Magada tuleks vähemalt 7-8 tundi päevas, sest meie keha nii füüsiline kui vaimne taastumine toimub suures osas just magades. Seejuures tuleks jälgida, et uni oleks kvaliteetne: järgige kindlakskujunenud uneaegu, olge enne und eemal ekraanidest jne.

Ringi rapsides ning tavapärasesse elurütmi tagasi rutates võib keha üleliigselt koormata ning tulemuseks on pikaajalised sümptomid ja taastusperiood.

Jälgi toitumist