Ohhoo! Just nii palju võtab inimene keskmiselt pühade ajal kaalus juurde

Ja üldiselt on ka nii, et aastalõpu pühade ajal ei pööra inimesed palju tähelepanu sellele, kui palju ja mida nad söövad. Eks vahel võib lihtsalt endal lasta olla ja nautida elu. Aga kahjuks on enamik pühadetoite väga kaloririkkad ja nende söömisega me ju ka ei koonerda. Aga kui palju me keskmiselt pühadega juurde võtame kaalus?

See on küsimus, mida katsus välja uurida YouGov sellisel lehel nagu lastminute.com. Nad küsitlesid 7000 täiskasvanud inimest kuuest erinevast riigist. Ja selgus, et eurooplased võtavad keskmiselt pühade ajal kaalus juurde 1,38 kilo. See kaal võib muidugi kõikuda pool kilo ülespoole või allapoole, sõltuvalt siis inimese harjumustest ja vanusest.

Briti diabeediühingu poolt läbiviidud uuringust selgus aga, et pühade ajal tarbivad inimesed kuni 6000 kalorit päevas, mis on ikka väga suur kaloritehulk, kui võtta arvesse, et päevane soovitatav kaloritekogus on 2000 kalorit. Eks peale pühi võtavad inimesed end tavaliselt jälle kokku, aga ehk paneb see mõtlema järgmisel korral, kui korralik ülesöömine on jälle plaanis?