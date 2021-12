Ära jäta tähelepanuta! Just see terviseprobleem muudab sageli juuksed hapraks ja paneb need välja langema

Lõhnained on sagedasti nahaärrituste põhjustajad, mistõttu on põletikuse nahahaiguse, nagu psoriaasi puhul eriti soovitatav neist eemale hoida, et lisaärritust ei tekiks. Kui raske see ka poleks, hoia parfüümist eemale, et nahk saaks end tugevdada ja haigusega võidelda.