Kuusealune halb üllatus: pettumust ma kaua varjata ei suutnud ja esimesel jõulupühal algas vaikimisstreik!

Foto: Shutterstock

Jõulud on küll läbi, kuid emotsioon kingipakikestest veel laes. Eelmise nädala pihitoolis meenutasid eesti naised, milliseid üllatusi nad aja jooksul oma kallimatelt saanud on ja Tiia lugu on ehe näide, et mehed võiks enne kingi ostmist igaks juhuks kaks korda järele mõelda.