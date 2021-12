Eestlannad pihitoolis | Meeste kingid kriitikalaviini all! Naised meenutavad kuusealt leitud pakikesi, mis tuju nulli viisid

Foto: Shutterstock

Mõni kink tõesti ei rõõmusta selle saajat ja asi võib olla lihtsalt selles, et tegija on küll vaeva näinud, aga pole kahjuks täppi pannud. Mõni teinekord on aga näha, et lihtsalt on midagi suvalist ostetud ja kuuse alla visatud. Naised meenutavad kordi, kus nende mehed korraldasid kinkide poolest kuusealuse jõuluõuduse!