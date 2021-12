Sära nagu ere täht! Õnnelikel inimestel on viis iseloomuomadust, tänu millele on lihtsam edu saavutada

Foto: Shutterstock

Me kõik otsime kogu aeg õnne. See aitab meil tõusta rasketel hetkedel, mis oleksid muidu ehk veelgi hullemad. Kui sul ei ole õnne, mille poole püüelda, siis oleksid su päevad tuhmid ja värvitud. Kui sul on oma elus eesmärgid, mis teevad sind õnnelikuks või rahulolevaks, siis on sul vaja ka energiat, et neid ellu viia, vastasel korral võib olukord sind muuta õnnetuks.