Täpsemalt on riitsinusõli rohkelt antioksüdante, vitamiine ja mineraale sisaldav taimeõli, mil antibakteriaalsed omadused ning mis aitab põletiku vastu.

Varasemalt on seda kasutatud hoopis lahtistina, kuid nüüd on see aina enam esinev koostisosa naha-ja juuksetoodetes, olles naturaalseks juuste kasvu parandamise viisiks.

Kuidas riitsinusõli juuksekasvu kiirendab?