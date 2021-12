Aastavahetuseni on jäänud loetud tunnis, mis tähendab ka seda, et võimalik pohmellijärgne hommik pole kaugel. Et pohmell ei rikuks uut aastat, jagas BENU apteegi proviisor Lauri Baar nippe, mida järgida enne keelemärjukese tarbimist ning mida teha juba siis, kui pohmell on vaevamas.