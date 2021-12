Oluline ettevõtmine! Need on väiksed, ent vajalikud asjad, mida peaks VEEL enne uue aasta saabumist tegema

Pane paika inspireerivad eesmärgid

Nii palju kui kõik uus tundub huvitav ja erutav, on see sageli ka hirmutav. Selleks, et aasta pärast olla veel parem versioon iseendast, sea uued eesmärgid selleks juba täna. Millest tunned puudust oma elus? Mida tahaksid õppida või lisaks osata? Mida oleks selleks vaja, et aasta pärast olla veel õnnelikum ja eluga rahul? Aruta iseendaga läbi ning pane kirja- sellel väikesel teol võivad olla suured tagajärjed.

Tähista oma võite

Said uue töökoha, käisid unistuste reisil, pääsesid hirmutavast olukorrast ehmatusega- just need on asjad, millele täna tähelepanu pöörata ja mille üle tänulik olla. Mõtle enda jaoks olulistele võitudele tagasi ning tunned suurt tänu.

Mõte oma ebaõnnestumistele

Jah, kuigi see võib olla ebamugav, on see vajalik. Sageli soovime me ebameeldivused unustada, paigutada oma ajus kusagile kaugele- nii, et me neid enam ei mäletaks. Siiski on hoopis parem moodus, kuidas ebameeldivad olukorrad paremaks mõelda. Nimelt mõtle sellele, et mida need olukorrad sulle õpetasid, kuidas nad sinu suhtumist muutsid ja kui peaksid samasugusesse olukorda elus veel sattuma, siis mida sa teisiti teeksid. Tänu ebameeldivatele olukordadele, kasvame ja areneme me kõige rohkem.

Täna neid, kes on sind aidanud

Kindlasti on sinu kõrval inimesi, kes on sulle aasta jooksul toeks olnud. Kes on sulle pöialt hoidnud ning püüdnud sind kinni, kui oled olnud kukkumas. Nüüd on aeg neile mõelda ja neile seda ka öelda. Lihtsal täna neid, et nad sinu elus on!

allikas: inc.com