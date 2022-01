Sageli me ei teagi, et inimene, kellega me ühes lauas istume maadleb iga päev sellega, mida süüa, kuidas süüa ja mis kõige tähtsam- kas süüa? Kuidas aru saada, aidata ja ära tunda, et sinul või sinu lähedasel on söömishäire?Toome välja 10 kriitilist ja väheaimatavat ohumärki, mille järgi saab kindlaks teha, et tegu võib olla probleemiga. Näiteks kui asi jõuab selleni, et muud hädavajalikud asjad jäävad ostmata või maksmata, siis on tegemist juba häirega. Ka anorektikud võivad toidu alla hiigelsummasid panna!