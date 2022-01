Pidev magneesiumipuudus? Levinumad põhjused, miks see meil nii kergelt tekib

Põhjused, miks magneesiumipuudus tekib

Pidev intensiivne treening võib tekitada magneesiumi puudust.

Stress ja ärevus võtavad suure osa organismist magneesiumivarudest.

Me ei saa enam toitainetest kätte vajalikku kogust magneesiumi.

Suitsetamine on faktor, mis võib viia magneesiumi puuduseni.

Magneesiumi viivad kehast välja ka liigne alkoholi ja limonaadide joomine ning osade ravimite tarbimine.

Magneesiumipuudus tekib kiiresti ka dieedipidajatel ning diabeedi all kannatavatel inimestel.

Millised märgid viitavad magneesiumi puudusele?

Lihaskrambid ja -värinad

Magneesiumil on tähtis roll lihaste kokkutõmbumises, seetõttu on magneesiumipuudus vastutav krampide tekke eest. Magneesium on see, mis aitab lihastel lõdvestuda, seega magneesiumipuudus tõmbab lihaseid krampi. Näolihaste puhul võib kogeda tõmblusi, öösiti võib esineda jalavärinaid.

Krooniline väsimus

Täiesti normaalne on tunda aeg-ajalt väsimust, kiire elutempo surub meile seda peale. Kui väsimus aga ajaga ei kao, siis võib rääkida kroonilisest väsimusest, mis võib olla seotud magneesiumipuudusega. Madal energiatase ja nõrkus on tavaliselt märgid, mis viitavad sellele.

Pearinglus ja nõrkus

Pearinglus võib viidata magneesiumipuudusele organismis.

Peavalud ja migreen

Kui peavalu annab endast märku otsmikul, siis võib see viidata magneesiumipuudusele.

Osteoporoos

Suur osa inimese magneesiumivarudest asub just luudes, sellepärast on magneesium eriti oluline just vanematele inimestele. Magneesiumipuudus organismis võib alandada kaltsiumitaset veres ning vähendada luutihedust. Kaltsiumipuudus aga muudab luud hapramaks ja kahjustab hambaid.

Kõrge vererõhk

Magneesium ja kaltsium on need, mis toetavad vererõhku ja reguleerivad seda ning kaitsevad seeläbi südant. Magneesiumipuuduse ja kõrge vererõhu vahel on otsene seos, magneesiumipuudus tõstab oluliselt südame-veresoonkonna haiguste riski. Samuti soodustab see veresoonte ahenemist, mis viib omakorda kõrgvererõhutõveni.