Keeldudest ja käskudest paarisuhtes! Lugeja imestab: mis mõttes, naine ütleb või lubab mida mees võib ja mida mitte

Pole küsimustki, et suhtes olemine tähendab teineteise piiride austamist. Kui neist üle astuda, tuleb valmis olla ootamatusteks. Just nii läks 26-aastase anonüümseks jääda sooviva naisega, kes kirjutas Redditis nii: "Mina ja mu kihlatu peaksime kolme nädala pärast abielluma. Kuid peale poissmeestepidu sai selgeks, et pulmi ei pruugi toimudagi!