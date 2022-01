Vähem sihte, rohkem fookust! Kuidas leida oma kõige olulisemad eesmärgid? Valiku võib teha näiteks selle järgi, mis on sinu tahtmiste ja unistuste reas selline eesmärk, mis toob kaasa ka teiste sulle oluliste eesmärkide täitumise.

Elu on nagu doomino: üks klots on esimene ja sellele tulevad teised riburadapidi järele. Eesmärk, mis sobib doomino esimeseks klotsiks, on Meriti sõnul selline, mis mõjutab vähemalt kaht valdkonda või sulle olulist eesmärki või (ja) loob väärtusi, mis toetavad sind kogu eluaja, nagu suhted, teadmised, võimalused või raha.