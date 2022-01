Uusaastalubadused on ägedad ja toimivad, kui pead meeles neid viit põhimõtet!

Dalí tõdeb, et vahel võtame kogemata kellegi teise unistuste ja kaaperdame selle enda omaks, kontrollimata, kas see päriselt läheb su enda sisemiste soovide ja unistustega kokku. Seetõttu tasuks kindel olla, et unistused on ikka sinu enda omad. Vali tegutseda kerguses Plaanide loomine on põnev, aga suurim väljakutse on oskus ka pärast plaani tegemist mitte hakata end sundima, vaid tegutseda kerguses. Kui kergust pole, ära hakka rapsima.