Foto: Shutterstock

Me kõik unistame suurest rahapatakast, ilusast ja vormis kehast, printsist valgel hobusel... Aga soovitut ei tule ega tule ning aastad lähevad. Miks see nii on? Ehk oled alustanud oma soovidega täiesti valest otsast ja enne neid on vaja palju olulisemad asjad sinus endas korda ajada?