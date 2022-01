Migreen ei ole naljaasi — teeme selgeks, mis vallandab migreenihoo ja keda see enim ohustab

Benu veebiapteegi farmatseudi Triin Hirvlaane sõnul tekitab migreeni täpne põhjus teadlastes siiani dialoogi. “Üha enam arvatakse, et migreen on geneetiline haigus — häire ajutegevuses, mis ajutiselt mõjutab närvisignaale ja aju veresooni,” defineerib Hirvlaan.

Migreeni puhul eristatakse peamiselt aurata ja auraga migreeni. “Sagedamini esineva aurata migreeni peamine sümptom on intensiivne valu, mis tavaliselt on ühel pool pead. Valu on tugev ja pulseeriv ning süveneb kui liikuda ning seetõttu takistab inimese igapäevast tegevust,” selgitab farmatseut ning lisab, et harvem võib valu tekkida mõlemal pool pead ja mõjutada ka kaela ja nägu. Lisaks pulseerivale peavalule on aurata migreeni sagedased sümptomid apteekri sõnul ka iiveldus, oksendamine, peapööritus, valgus- ja helikartus ning lõhnatundlikkus.