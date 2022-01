Aastavahetuse peo ootamatu pööre: romantiline žest rikkus pikaaegse suhte

Ei naisel ega tema parimal sõbrannal ei olnud õrnematki aimu, et elukaaslasel on kavas romantiliselt naise kätt paluda. Südaööl see juhtuski ning üliõnnelik naine andis loomulikult mehele oma jah-sõna. Kuna tegu on siiski elevust tekitava sündmusega, oli ülejäänud peoseltskonna tähelepanu terve öö paarikese peal. See aga ei meeldinud teps mitte peokorraldajale, kes enda sõnul oli kohutavalt palju peoga vaeva näinud ning tundis nüüd, et on ebaõiglaselt kõrvale jäetud.