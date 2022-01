Lained löövad üle pea kokku? Head nõuanded raskeks ajaks, mil terve maailm su ümber näib kokku kukkuvat

1. Oled ka varem selliselt end tundnud

Kui oled selles olukorras ka varasemalt olnud, siis oled sellest samamoodi läbi saanud. Võimalik, et see ei tulnud kergekäeliselt, kuid said sellega hakkama. Tuleta meelde, et said siis hakkama ja nüüd on see veelgi lihtsam, sest oled ajaga kogunud tarkust ja teadmisi. Kui sulle isegi tundub, et kogu maailm on sinu vastu, siis usu, et tuled selle kõigega toime.

2. On normaalne, et end hästi ei tunne

Tugevus ei ole see, kui teeskled, et kõik on korras olukorras, kus see nii ilmselgelt ei ole. Sa ei ole tugev, kui mitmekümne erineva asjaga samaaegselt tegeleda püüad, sest kardad teistele pettumust valmistada. Tõeline jõud peitub hoopis iseenda vastu aus olemises. See on täiesti mõistetav, et sul vahel raske on, tegemist ei ole superinimesega. Meil kõigil tuleb raskusi ette. Kui näed vaeva mitmel rindel, siis ei pea seda teiste eest varjama.

3. Sa ei saa kõiki probleeme korraga lahendada

Pead võtma asju samm-sammult ja üks samm korraga. Sa võid küll end hulluks muretseda kõigi asjade üle, mis on vaja kindlaks kuupäevaks ära teha, aga fakt on see, et mitut asja korraga lahendada pole võimalik. Sellest lähtudes koosta plaan ja tee selgeks, mis järjekorras ülesandeid tegema hakkad. Tunne uhkust tehtud asjade üle.

4. Sa ei ole ainuke, kes end nii tunneb

Rasketel aegadel võib tekkida tunne, et olete ihuüksi, kuid see pole nii. Alati on inimesi, kes samu emotsioone läbi elavad. Kõik ei pruugi seda välja näidata, kuid sisemiselt on nad samuti murtud, ärevil või kurvad. Ära arva, et sinuga midagi halvasti on sellepärast, kuidas sa end tunned ja et teised tulevad sinust paremini toime. Sa ei ole ainuke, kes end niiviisi tunneb.

5. Sul on lubatud vaimse tervise paus teha