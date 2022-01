Kas teadsid? Gluteen võib viia nii kilpnäärme- kui ka viljatusprobleemideni

Uude „Elustiili” podcast’i episoodi on kutsutud Sigrit Keerd Eesti Tsöliaakia Seltsist, kes räägib nii isiklikust kogemusest pärast tsöliaakia diagnoosi kui ka seltsi tegemistest. „Kaheksa aastat tagasi diagnoositi mul tsöliaakia ning ma ei ütle, et minu elu on sellepärast kuidagi kannatada saanud,” ütleb ta. Siiski ei soovita ta gluteeni kõigil vältima hakata. „Kui gluteen on tervise poolest vastunäidustatud, siis nendel on parem seda vältida, aga teised võiksid gluteeni ikkagi süüa, sest seda sisaldavates teraviljades on väga palju kasulikke aineid, nagu kiudained ja B-grupi vitamiinid,” kommenteerib Sigrit ning lisab, et see on ka põhjus, miks tuleb gluteenivaba dieeti pidama hakates olla eriti tähelepanelik, et leida teisi täiendavaid allikaid, kust need ained ikkagi kätte saada. „Ekslikult arvatakse, et kui hakatakse gluteenivabalt toituma, siis see tähendabki automaatselt tervislikku toitumist, aga tegelikult tuleb väga palju jälgida, et saada neid puuduolevaid aineid.”