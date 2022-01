Lugeja arvab| Põhjus petmiseks? Kui ikka pidev nõudmine on, siis milleks kodu mängima hakata...

Suhet, kus üks osapooltest on teist petnud, ei saa sageli lihtsalt jätkata. Kuid ometi on erandeid. Miks jäädakse truudusetu kaaslase kõrvale? Selles loos jagas oma kogemust 29- aastane naine .

"Kui mehel oli järjekord ukse taga enne teie suhet, siis ei kao see järjekord ka mitte kuhugi ka peale seda kui suhtes olete. Mees võibolla ei teadnudki, et teil suhe on. Tema jätkas oma elu nagu ikka. Kehtib ka naiste kohta muide. Kui ikka pidev nõudmine on, siis milleks kodu mängima hakata? Lihtsam on ju elu nautida."