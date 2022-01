Kätekõverdusi tehes on vaja väga paljudele asjadele mõelda. Keskenduma peab rühile, tuharate, reite ja kõhulihaste pingutamisele ning küünarnukkide sees hoidmisele. Lisaks tuleb normaalselt hingata. Kõigi nende asjade jälgimine on keeruline, kuid kui see välja tuleb on õnnetunne suur.