Pole veel vett joonud? Siin on põhjus, miks seda KOHE teha

Naha kuivus põhjustab kortsude teket ja enneaegset vananemist. Lihtsaim viis seda ennetada, on juua piisavas koguses vett, Hommikune vee joomine tagab naha niiskustasakaalu ja seeläbi ka kaunima jume. Kui tarbid liiga vähe vedelikku, muutuvad kuivaks, hapraks ja tuhmiks ka sinu juuksed.

Praegusel viirustehooajal on eriti oluline tugevdada ka oma immuunsüsteemi. Lihtsaim viis seda teha on läbi õige toidulaua. Tühja kõhu peale vee joomine aitab puhastada ja tasakaalustada lümfisüsteemi ja tugevdada see läbi ka immuunsust. Tugevam immuunsus kaitseb sind erinevate viiruste ja bakterite eest.