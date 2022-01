Veepeetus kimbutab ehk käed-jalad on turses? Niimoodi saad vabaneda kehasse kogunenud üleliigsest veest

Tavaliselt esimene soovitus, mida arstid annavad, on vaadata üle oma soola tarbimine. Hea oleks loobuda valge lauasoola kasutamisest ja asendada see mõne naturaalsema ainega. Lauasool sisaldab naatriumit ja kloriidi. Naatrium on vajalik, et hoida vee happelisuse tasakaalu organismis, ent mitmed erinevad uuringud on tõestanud, et liigne naatrium kehas hoiab vedelikku kinni, mõjub neerudele koormavalt ja tõstab vererõhku. Sellepärast tuleb soola tarbida väga ettevaatlikult. Soola leidub ka kõikides valmistoitudes ja konservides, ehk me ei tea kunagi täpselt, kui palju soola me päevas täpselt tarbime. Sool tekitab ka ülihappelisust maos, tõstab söögiisu, on kahjulik südamele ja veresoontele ning tekitab turset ja paistetust.