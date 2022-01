Põhjus sportimiseks? Luisa Rõivas: igas suhtes on asju, mida laste kuuldes rääkida ei saa

Luisa peab kõige suuremaks motivaatoriks kellegagi koos treenimist. “Jooksu­rütm on parem ja tegelikult mõjub see ka tervislikumalt, kui suudad joostes rääkida. See tähendab, et sa ei aja pulssi liiga kiireks.” Kui paljud naised muretsevad, et mehed kipuvad neist kiiremini ja kauem jooksma, siis Luisal sellega probleemi ei tekkinud. “See, kui mees natukene rahu­likumas tempos jookseb, ei tee talle sugugi halba. Ja kui Taavi tahtiski pikemalt joosta, aga mina mitte, siis pöörasin lihtsalt koju tagasi. Igas suhtes on asju, mida laste kuuldes rääkida ei saa, ja selles mõttes on koos sportimine väga hea võimalus kahekesi olla.”