Pidev kõhuvalu ja gaasid? Efektiivsed vahendid, kuidas kiiresti ebamugavust leevendada

Probiootikumid võivad aidata gaase vähendada ning leevendada neist tingitud ebamugavustunnet kõhus. Siiski ei pruugi kõik probiootikumad sel viisil toimida, iga organism on erinev ning just sulle sobivat toodet võib olla üsna keeruline kindlaks teha.

2020. aastal läbiviidud uuringus tarbisid osalejad gaaside tekitamiseks kolm päeva kiudainerikkaid sööke ning seejärel lisasid oma toitumiskava juurde pool tassi probiootilisi piimatooteid. Tulemused näitasid, et peale 4 nädalat oli osalejatel palju väiksem reaktsioon kiudainerikkale toidule, nad tundsid vähem puhitust ja gaase varasemaga võrreldes.

Uuringud näitavad ka trenni positiivset mõju gaasidele, sest regulaarne treening vähendab puhitustunnet. Treeningu käigus stimuleeritakse soolestiku seedesüsteemi kaudu gaase kiiremini liikuma. Tõhusamad liigutused gaaside käes vaevlejatele on järgmised:

On tõendeid selle kohta, et piparmündiõli aitab kõhukinnisuse, kõhulahtisuse, puhituse ja gaaside korral, sest õli spasmolüütilised omadused takistavad käärsoole lihaste tahtmatuid kokkutõmbeid. Need võivad olla seedetrakti häirete põhjustajateks.