Enneta valusat igemepõletikku: see on kõige olulisem, mida suutervise heaks teha lisaks korralikule hambapesule

Igapäevane suuhooldus on määrava tähtsusega



Pärnu Ristiku Benu apteegi proviisor Margot Lehari sõnul saavad hammaste ja igemete probleemid enamasti alguse puudulikust suuhooldusest. “Kõige suuremaks mureks on puudujäägid igapäevases suuhügieenis, kui ei pesta korralikult kaks korda päevas hambaid ning ei puhastata keelt ja hambavahesid,” rõhutab proviisor ning lisab, et hommikuse hambapesu võib teha nii enne sööki kui ka 20-30 minutit pärast einestamist, kui sülg on jõudnud oma töö teha ja on happerünnaku neutraliseerinud ning hambaemail taas harjamiseks piisavalt tugev.

Õhtusele suuhooldusele tuleks proviisori sõnul erilist tähelepanu pöörata ning hoolega puhastada nii hambad, hambavahed kui ka keel. “Enne magamaminekut on oluline hambad hoolikalt harjata ja niiditada või harjakestega hambavahed puhastada. Hambaniiti võiks ja peaks juba 20-aastaselt kasutama hakkama,” selgitab Lehari ja lisab, et hambaniit või vahede harjakesed aitavad eemaldada suure osa bakteritest igemete ja hammaste vahelt. Ära ei tohiks unustada ka keele puhastamist, sest sinna kuhjub palju erinevaid baktereid, mis võivad näiteks igemepõletikku põhjustada.

Suuvee kasutamist soovitab proviisor vaid neile, kellel on suu limaskesta või hammastega probleeme, näiteks igemepõletiku, suuhaavandite või -kuivuse korral.

Suutervise vaenlased: hambakatt ja erosioon

Hambakatt tekib paratamatult toiduga kokkupuutel suus olevatele kõvadele pindadele nii hammastele kui ka proteesidele. “Hambakatt on nagu biokile, mida ei saa eemaldada pelgalt sülje ja neelamisega. Mida pikemaks venib ajavahe eelmise ja järgneva hambapesu vahel, seda bakteriterohkem ja paksem on hambakatt,” selgitab Lehari. “Ladestuv hambakatt tekitab hambakivi ning see omakorda igemepõletikku,” räägib Lehari hambakatu eemaldamata jätmise tõsistest tagajärgedest.