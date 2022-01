Elutähtis avastus! Tõsielustaari üleskutse aitas noorel naisel avastada raske haiguse

Üleskutset lugenud 31-aastane Hannah Bolton , oli samal ajal voodis ning kompas kiirelt üle ka oma rinnad. Nii tundiski ta ühes rinnas viinamarja suurust tükikest. Tüki avastamise hetkel oli Hannah koos kolmeaastase poja Jaxton Boltoniga Portugalis puhkusel. "Sõime just väikese eine ja läksin tagasi tuppa, et laps magama panna. Sain ta magama ja läksin sotsiaalmeediasse ning nägin "Armastuse saarest" tuttava Molly Mae postitust," meenutab Hannah elutähtsat hetke.

Kuigi Hannah on alles keemiaraviga alustanud, on arstid juba lootusrikkad, öeldes, et naine teeb edusamme. Hannah ise peab Molly Mae postitust sõna otseses mõttes elupäästvaks. "Kui ta poleks seda postitust jaganud, poleks ma tänaseni kunagi oma rindu kontrollinud," on noor naine veendunud. "Ma pole kunagi oma rindu kontrollinud ja see ei tulnud isegi mulle pähe. Ilmselt kasvaks see tükk seal praegugi ning minu tervis oleks kordi halvem, kui ma poleks seda leidnud."