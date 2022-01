Kui sul on probleeme magama jäämisega, siis katseta looduslikke toidulisandeid ning söö õhtul toite, mis und soodustavad. Katseta kõiki võimalikke asju, kui oled oma kaalu pärast mures ja tahad seetõttu pikka und nautida. Sel puhul loevad ka lõunauinakud. Viisid, kuidas kauem magamine aitab kaalust alla võtta, võivad sind üllatada või mitte, aga pea meeles, et kui sinu eesmärgiks on kaalulangus, siis on see vaeva väärt.