Hea teada! Need on 3 korda, mil SOS-pillid ei pruugi toimida

SOS-pill ehk hädaabikontratseptsioon sobib kasutamiseks juhtudel, kui antibeebipill jäi võtmata, vahekorra ajal kondoom purunes või libises maha või siis, kui ei kasutatud kaitsevahendit. Samuti ka seksuaalvägivalla juhtudel.

Kuid on ka juhtunud, et SOS-pillid ei toimi. Peamised põhjused selleks on järgnevad:

Ajastus

SOS-pille võttes on oluline aeg, millal pill võtta. Siin kehtib reegel – mida varem, seda parem. See tähendab seda, et pill tuleks sisse võtta kohe, kui tead, et võib seda vaja minna. Kõige hilisemalt võib pilli võtta siis, kui kui kaitsmata seksuaalvahekorrast on möödunud maksimaalselt viis ööpäeva. Viimasel juhul võib olla kaitse juba oluliselt väikesem.

Lisaks sellele mõjutab pilli efektiivsust see, millises tsükliosas sa hetkel oled. SOS-pillide peamine toime on ovulatsiooni pärssimine, kuid need toimivad siiski õigeaegsel sissevõtmisel ka pärast ovulatsiooni.

Kehakaal

On leitud seos SOS-pillide ja kehakaalu vahel. Mõnede uuringud väidavad, et hädaabipillid ei mõju nii tõhusalt ülekaalulistele naistele (kaal ületab 75–80 kilo).

Ravimid

Kui tarvitad samal ajal ka muid ravimeid, siis võivad need SOS-pilli toimet pärssida. Näiteks on teada, et mõju võivad vähendada epilepsiaravimid, taimsed ravimid, mis sisaldavad naistepuna, HIV-ravimid ja seenhaiguste raviks mõeldud ravimid.

PS! Hädaabipillide kasutamisel on kõige sagedasemaks kõrvaltoimeks iiveldus ja oksendamine. Kui oksendamine on toimunud vähemalt tund pärast SOS-pilli võtmist, peaks võtma teise SOS-pilli või kasutama mõnda muud hädaabimeetodit.