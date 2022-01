Foto: Shutterstock

Astigmatism on silmahaigus, millega kaasneb nägemise hägustumine ja seda eriti hämaral ajal. Põhjus peitub selles, et haigus tekib, kui silm on pigev ovaalne ja see muudab silma sisenevat valgust. Hämaras või öösel ehk ajal, mil on vähe valgust, on ka vähe visuaalseid vihjeid ja see võib probleemi süvendada.