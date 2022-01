Kõhukinnisus vaevab? Just need on põhjused, miks see kipub aeg-ajalt juhtuma

Kõhukinnisus võib tekkida ühtviisi nii lastel, täiskasvanutel kui ka eakatel, viimaste puhul on see üsna sage mure. “Lastel tekitab kõhukinnisust enamasti vähene kiudainete tarbimine. Putrude ning puu- ja juurviljade igapäevane söömine peaks seda probleemi leevendama,” õpetab Oolberg. Lisaks võib laste kõhukinnisus olla seotud hoopis emotsionaalse poolega. “Väikelaste puhul võib tegu olla stressiga, mis võib tekkida näiteks siis, kui lapsega on pahandatud, siis. kui on juhtunud õnnetus ja püksid on määrdunud,” selgitab apteeker emotsionaalse tekkepõhjuse võimalikke tagamaid.