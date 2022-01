Rahulolu lasi jalga? Need on KOLM asja garanteerivad sulle õnnelikuma elu

Millised need on? Astudes paar väikest sammu enda ja mõne oma harjumuse muutmiseks ning pidades meeles olla enda vastu leebe, saad loodetavasti aja jooksul paremaks inimeseks.

Üks peamisi asju, mis teeb sind paremaks inimeseks, on õppida oma väärikust hoidma. Pidage meeles, et vastutate oma elus tehtud otsuste ja valikute eest ise ning andesta endale ka siis, kui tehtud sai vale otsus. Kohtle ennast hästi!

Igaühel meist on vaid ühed vanemad. Kuigi see võib olla raske, on vanematele andestamine miski, mis muudab meie elu oluliselt õnnelikumaks. Seda on kinnitanud ka kõik need inimesed, kes on peale pikki aastaid sõjakirve vanematega maha matnud.