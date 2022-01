Selliseid segaseid sõnumeid on palju, mistõttu ei tasu imestada, et nii paljudel meist on söömishäireid. Kui tunned, et oled üks neist, kes väsinud tüütutest ja ajuvabadest reklaamidest, siis söö tasakaalustatud ja tervislikku toitu ning väldi neid allolevaid enim reklaamituid väiteid toitumise kohta.