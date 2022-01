Oi, kui kole vahelejäämine! Mees, kes pidi kodus koroonat ravima, korraldas midagi mõeldamatut...

“Kord pidin oma kallimale õhtul külla minema. Kolasin terve päeva poodides, et leida talle silmailuks kaunist pesu. Leidsingi! Lõin end lille ja siis tuli kõne mehelt, et tema tunneb end jube imelikult, et võimalik, et on isegi koroona, sest keegi oli lähikontaktne tema kontorist.

Olin väga solvunud, kuid üritasin seda mitte välja näidata. Kui kõne lõpetasin ja maha rahunesin, siis hakkasin mõtlema, et mis see nüüd oli! Tunnen seda meest juba ammu ja ükski häda pole teda veel nii hädiseks teinud. Seega, usalda, aga kontrolli. Läksin taksoga tema juurde ja kuna ta elab esimesel korrusel, siis nägin juba õhtuhämaruses tuttavatest akendest tuttavaid siluette — amelemas. Läksin koju tagasi ja saatsin mehele smsi: “Korooona või kiim? Arvan, et viimane!” — Lylia, 38

