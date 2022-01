Liigne snäkkimine ja äkiline kaalutõus, tuleb tuttav ette? Toitumisnõustaja kuldne soovitus, kuidas piir tõmmata

Tühja kõhuga ei soovita Teder poodi minna. „Nii ulatubki käsi kiirete ja ebatervislike süsivesikute poole ning on suur oht impulsiivostudeks. Kõige lihtsam häkk oma menüü tervislikumaks muuta on tellida toit koju e-poest, see paneb automaatselt ka oma toidukordi ja menüüd planeerima ning aitab teha paremaid valikuid,“ ütles Teder.

„Kui inimesel on harjumus snäkkida köögivilju ja juurikaid, on ta väga õigel ja tervislikul teel. Koguseliselt võiks eelistada just rohelist värvi köögivilju, sest need sisaldavad meile igapäeva eluks kõige enam vajaminevaid vitamiine, mineraalaineid ja fütotoitaineid,“ soovitas Teder.