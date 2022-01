Väärt teadmine! See on moodus, kuidas parandada seda enimlevinud viga voodielus

Tuleb välja, et kui naised nurisevad oma kaaslase voodioskuste üle, siis enim tuuakse välja - see neetud kiirustamine!

Kui su kallim jõuab kiire lõpuni enne, kui oled üldse jõudnud erutuda, on käes aeg käskida tal rütmi aeglustada. Lihtne asendimuutus on selle probleemi puhul kõige tõhusam lahendus. Pööra ennast peale, hoia tal kätest ja ohjad ongi sinu käes. Selles asendis võid liigutada puusi täpselt sellises rütmis, nagu sulle meeldib. Su oiged ei jäta talle kindlasti mingit kahtlust selle suhtes, kas see on hea asend või mitte.