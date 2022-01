Arst avaldab sünge tõe, mis päriselt juhtub, kui oma naba korralikult ei pese

Doktor Rajan Karan jagas TikTokis teavet naba võimest valmistada looduslikke "juveele", mis tekivad olukorras, kus naba pikemat aega ei pesta. Arst vastas naisele, kelle sõnul tunnistas tema mees, et pole oma naba kunagi puhastanud ja kui naine seda puhastama hakkas, siis oli see mehele haiget teinud.

Doktor selgitas, et kui naba pikalt pesemata on, siis kogunevad higi, surnud naharakud, õli, riidekanga tükid ja bakterid kokku ja võivad kivistuda omfaliidiks ehk nabakiviks. Kõige tõenäolisemalt tekivadki need halva hügieeniga inimestel, aga ka neil, kel sügav naba, kes ülekaalulised või kel naba piirkond väga karvane.