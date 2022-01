Apteeker vastab: millal peaks palavikku alandama ja millal pöörduma arsti poole?

Benu apteegi farmatseudi Lauri Baar soovitab täiskasvanutel kehatemperatuuri hakata langetama alates 39 kraadist, kui arst pole soovitanud teisiti. “Kui palavik häirib tugevalt enesetunnet või kui on vaja teha töid ja tegevusi, mis nõuavad täit tähelepanu, siis võiks palavikku alandada ka madala temperatuuri juures, sest palavik muudab inimese uimaseks ja vähendab reaktsioonikiirust,” põhjendab Baar.

Lühiajaliselt võib apteekri sõnul palavikku alandada nii käsimüügi valuvaigistitega, millel on lisaks valu vaigistavale ka palavikku alandav toime, aga ka ravimtaimeteega. “Palavikku aitab langetada näiteks pärnaõie ja angervaksa tee, millest viimane paneb keha hästi higistama” toob Baar näiteid looduslikest palavikualandajatest.

Parim ravi on puhkus

Nagu enamike tervisehäirete korral, on apteekri sõnul ka palaviku puhul esmane soovitus anda organismile puhkust. “Palavikuga tuleks juua palju vedelikku. Soovitan mineraalvett, et taastada kehast välja higistatud sooli. Tuleks vältida rasket füüsilist koormust, eriti palavikuga trenni tegemist,” rõhutab Baar.

Lisaks soovitab farmatseut võimalusel end jahutada, näiteks külmakoti või märja lapiga otsmikul ja riietuda pigem kergemalt. “Need, kellele meeldib palavikuga sooja teki all higistada, peaksid kindlasti rohkesti vett jooma, sest vedelikupuudus ja liigne higistamine võib krampe tekitada,” juhib Baar vedeliku tarbimise olulisusele tähelepanu. “Veel võib tervenemisel abi olla erinevatest looduslikest immuunsuse tõstjatest ja iivelduse pärssijatest, näiteks ternespiima, ingveri, punase päevakübara ja greibiseemne ekstrakti preparaatidest,” lisab Baar.

“Palavikuga peaks pöörduma arsti poole, kui see kestab kauem kui paar päeva või kui palavikuga tekivad teie enda jaoks tavatud sümptomid, näiteks lööbed kehal, hingamisraskused või krambid,” soovitab Baar ja lisab, et arsti poole tuleks pöörduda ka siis, kui palavik on liginemas 40 kraadile ja senine ravi pole tulemust andnud.