62-aastaselt alasti kaamerate ees olnud Emma Thompson: ma ei usu, et oleksin saanud seda teha varem

Režissöör Sophie Hyde'i film "Good Luck to You, Leo Grande" räägib loo leseks jäänud õpetajast Nancy Stokesist, kes soovib magamistoas midagi uut proovida ning võtab appi meesprostituudi.

Peategelast kehastab Oscari-võitja Emma Thompson , kes rääkis hiljuti, kuidas ta valmistus oma kaasnäitleja Daryl McCormacki kõrval kõmuliseks alastistseeniks. Sundance'i filmifestivalil Cinema Café paneelil esinedes rääkis Thompson, et intiimse stseeni filmimine oli väljakutsuv ning seda põhjusel, et paljud naised justkui peavad teatud kehatüübist kinni pidama.

"62-aastaselt alasti olla on väga raske... Surve, et pean olema saledam, kui ma olen, on endiselt sama, mis varem. Tegelikult on see mõnes mõttes praegu hullem," jätkas BAFTA võitja.