75-aastaselt tippvormis! Ikooniline Cher avaldab oma intensiivse trennirutiini

See ei ole aga sugugi esimene kord, kui naine oma pühendumust trenni osas jagab. Nimelt ütles ta 2017. aastal Billboardi muusikaauhindade jagamisel nii muuseas, et jõuab teha viis minutit planku.

Ja nagu öeldakse, siis see pole veel kõik. Ellen DeGeneresi saates avaldas ta saladuse oma tuharaharjutustele, kus ta on käpuli ja tõstab jalga L-tähe kujuliselt üles ja alla. Seda harjutust tuntakse ka „tuletõrjehüdrandi“ või „eeslilöögina“ ning laulja teeb seda 25 tükki järjest kolm korda.

Mis puutub naise dieeti, siis sööb Cher seda, mis talle meeldib, kuid peale magustoitude on kõik tema toidulaual tervislik. Liha ei söö naine üldse ning üritab vältida ka kõrge rasvasisaldusega toite, sest need muudavad ta loiuks. Samuti on laulja öelnud, et juust on tema meelest üks kohutavamaid asju, mida saab süüa, sest keha ei seedi seda hästi ning enamik juustudest on väga suure rasvasisaldusega.