Kliiniline psühholoog: kõige olulisem on märgata, kui enesetundes on toimunud mingit sorti halvenemine

Talvist kehvemat enesetunnet põhjustavad pime aeg ja suur töökoormus. "Kliiniline kogemus näitab selgelt, et elujõudu ja elutahet on pimedatel ja keerulistel aegadel vähem. Eriti noortel, kellel on jaanuaris-veebruaris pühade järel koolis jälle suurem koormus ja lõpp paistab kaugel," selgitas kliiniline psühholoog Ailen Suurtee. "Kõige olulisem on märgata, kui enesetundes on toimunud mingit sorti halvenemine. Kõige sagedasemad märgid on ärrituvus, tavalisest kehvem tuju ja probleemid unega."

Paljudele mõjub negatiivselt ka olukord viirusega ning töö ja kooli kolimine veebi. "Koroonakriisi juures on palju erinevad faktoreid, mis vaimset tervist mõjutavad. Praegu pole veel konkreetseid uuringuid, mis väidaks, et see on just veebis olemisest, aga ebakindlad olud avaldavad kindlasti mõju. Küsimused kas minna kohale või mitte, kas töö jääb alles, kuidas lähedastega kodus olles head suhted säilitada, on muutunud palju aktuaalsemaks," ütles Suurtee. "Samas on arvuti teel suhtlemine avanud ka palju uusi võimalusi, ka vaimse tervise toetamisel. Osa inimesi ei suuda kohe esimestel kohtumistel end psühholoogile avada, kuid arvuti vahendusel võib olla see oluliselt lihtsam. Uuringute järgi on psühhoteraapia veebis sama efektiivne kui näost näkku."

Vaimse tervise murede ennetamiseks ja esimeste lahenduste otsimiseks soovitab kliiniline psühholoog Peaasi.ee lehe külastamist ja meeleolu parandamise e-kursust. "Vaimse tervise haridus on oluline osa murede ja arstiabi vajaduse ennetamisest. Enda oskuste parandamiseks tasub enda kurssi viia alusoskustega, millega mõtteid suunata ja meeleolu parandada," ütles Suurtee. "Peaasi.ee kursus on kogenud psühholoogide koostatud, see õpetab peamised võtted, kuidas enda aidata ja sealt võiks tõesti paljud abi leida. Tänu Coca-Cola jõulutoetusele on see kuni 30-aastastele ka tasuta."