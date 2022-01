Abiks ka haiguse ennetamisel! Kuidas oma keha koroonaviiruse põdemisel toetada?

Kas Covid-19-sse haigestudes on võimalik oma keha põdemisel kuidagi toetada? Kas ja kuidas

immuunsüsteemi tugevdada?

Immuunsüsteemi tugevdamisega peaks tegelema enne nakatumist ja haigestumist: töö- ja puhkeaja tasakaal, regulaarne kehaline aktiivsus, õues viibimine vähemalt tund aega päevas, regulaarsed toidukorrad, kaks korda nädalas kala söömist, viis peotäit puu- ja köögivilju päevas, taldrikureeglist kinnipidamine ja profülaktilises annuses D-vitamiini tarvitamine (lastel ja täiskasvanutel 400 ühikut ehk 10 μg päevas, üle 60-aastastel 800 ühikut ehk 20 μg päevas) on kõik olulised vahendid oma kaitsevõimet särtsakana hoida. Samuti on raske alahinnata toetavate inimsuhete tähtsust. Krooniliste haigustega inimestel on tähtis kinni pidada oma tavalisest raviskeemist, sest mitmete haigustega (diabeet, krooniline neeruhaigus) on näidatud, et halvem haiguse kontroll kätkeb endas Covid-19 raskema kulu riski.