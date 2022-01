Uuringud kinnitavad: COVID-19 vaktsiin mõjutab menstruaaltsüklit

Uus uuring kinnitas just seda, mida tuhanded naised on juba kuid rääkinud – koroonavaktsiin võib menstruatsiooni mõjutada.

Nimelt selgus, et vaktsiini saamine võib põhjustada menstruatsiooni hilinemist, ära jäämist ning ka suurendada voolust, kuid õnneks on need kõrvaltoimed lühiajalised.

Samuti pole endiselt tõendeid selle kohta, et vaktsiini saamine põhjustab viljakusprobleeme.

USA-s tehtud uuringus osales ligi 4000 naist, kes kasutasid tsükli jälgimise rakendust, ja leiti, et nende järgmine menstruatsioon hilines pärast teist annust keskmiselt pool päeva, kuid pärast esimest annust ei viibinud.

Uuringu käigus leiti ka, et ühel naisel 10-st oli tsükli pikkus nihkunud kaheksa päeva võrra, kuid nende menstruatsioon normaliseerus pärast kahte tsüklit. London Imperial College'i menstruatsiooniekspert Dr. Victoria Male sõnul on tulemused siiski "rahustavad".

Samasisuline uuring Norras, kus osales üle 5600 naise, kinnitas aga seda, et menstruaaltsükli häired on ka ilma vaktsiinita väga levinud. Põhjuseid selleks on palju – alates toitumisest kuni stressini. Ligi 40% uuringus osalenutest kinnitasid tsüklihäireid ja seda juba enne, kui vaktsiin tehtud sai.

Tulemusest selgus, et menstruaaltsükli häired olid üldiselt levinud olenemata vaktsineerimisest, kuid pärast vaktsineerimist esines tsükli häirete märkimisväärne suurenemine, eriti tavapärasest tugevama verejooksu, pikema kestuse ja lühikeste menstruatsioonide vahelise intervalli korral.

"Muudatused menstruaaltsüklis toimuvad pärast vaktsineerimist, kuid need on väikesed võrreldes loomuliku tsükli kõikumisega ja kaovad kiiresti," kinnitab Dr. Male ja lisab, et hoopis suurem mure on arstidel valeinformatsiooni üle, et COVID-19 vaktsiinid põhjustavad naiste viljatust.

Allikas: Cosmopolitan