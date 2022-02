Tubli! Supermodell Bella Hadid avaldas põhjuse, miks ta otsustas enam mitte alkoholi tarbida

"Mulle meeldis juua ja see kõik läks nii kaugele, et ma ei käinud enam väljas, sest ma ei suutnud end kontrollida," tunnistab naine. "Ma ei taha enam juua, sest ma tean, et neil öödel ärkan kell kolm üles ja mul on kohutav ärevus. Näiteks mõtlen ma tagasi asjadele, mida ma võisin kellelegi aastaid tagasi keskkoolis öelda," toob naine näite.

Hadid on viimastel aastatel kõnelenud vaimse tervise teemadel ka oma sotsiaalmeedia lehekülgedel. Näiteks on ta fänne teavitanud, et kuigi tema pildid on ilusad, ei tähenda see seda, et kõik nii ongi. "Kõigil, kes te olete hädas, siis te peate teadma, et te ei ole üksi," kirjutas ta ühes hiljutises pikas postituses. "Mina ütlen teile, et te pole üksi. Mina armastan teid, ma näen teid ja ma kuulen teid."