Kõht tihti korrast ära ja tarbid probiootikume? Nende tarbimisel on aga ka mõned kindlad EI-d

Soolestikus peab valitsema tasakaal ja kui kõht on pidevalt korrast ära või oled just kannatanud kõhulahtisuse käes, on üks hea probiootikumikuur täitsa asja eest. Kuid Naistelehes selgitatakse, et on osad ravimid ja toidud, millega koos neid kindlasti võtta ei tohiks.