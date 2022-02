Ja polegi nii raske! 385 eurot kuus ehk just see treeningrutiin tagab Kate Middletonile hea figuuri

Kate on juba loomult sportlik ja armastab õues aktiivselt aega veeta ning ka tema toitumine on tervislik. Kuigi iga inimene on individuaalne ja kõik ühte konkreetset treening-või toitumiskava jälgida ei saa, siis on vahelduseks põnev teada, mida teised meie ümber söövad ja kuidas treenivad, olgu selleks sinu sõbrad või kuningliku koja liikmed.

Toome välja, mida teame Kate Middletoni treeningrutiinist.

Kate on suur jõusaali fänn ja armastab käia šikis klubis, mille registreerimistasu on üle 1800 euro ja igakuine tasu peale seda 385 eurot. On öeldud, et hertsoginna jaoks on oma keha toonuses hoidmine

väga oluline, mistõttu on ta ka suur CrossFiti ja jooga armastaja. Lisaks sellele käib ta pea iga päev jooksmas, mis aitab tal ilmselgelt väga heas vormis püsida.

Tennis on samuti suureks osaks Kate elus. Ta käib nii tennist vaatamas kui ka mängib seda ise ja harjutab pallimängu ka oma lastega. Koos laste ja prints Williamiga käib ta ka pikkadel jalutuskäikudel ja talviti armastab abielupaar suusareisidel käia.

Milline on Kate Middletoni dieet?

Hommikul ja pärastlõunal eelistab ta juua smuutisid, mis sisaldavad lehtkapsast, spirulinat, spinatit, koriandrit ja mustikaid. Paljud allikad ütlevad ka, et hertsoginna väldib valmistoidu söömist, et vältida liigset soola tarbimist ja teeb tihti kodus ise süüa. Tema firmaroogadeks on supid, karrid ja praekana. Kui ta aga kodus ei söö, siis eelistab hertsoginna ja ka prints William sushit süüa. Soolasele lisaks meeldib talle ka küpsetamine, eraldi on Kate ka välja toonud, et armastab sünnipäevatortide tegemist.

