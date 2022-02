Aeg maha! Need õnnetud märgid viitavad, et sa oled vaimselt täiesti kurnatud

1. Sa ärritud kergesti

Mida edasi aeg läheb, seda hullem su olukord sulle tundub. Võimetus midagi ette võtta muudab su närviliseks. Selle asemel, et elu nautida, tunned sa end paremini, vältides kõiki kontakte teiste inimestega. Ära lase oma meeleheitel ja masendusel end maha murda, me kõik oleme mõnel eluetapil tundnud end nii. Selle asemel et oma aega raisata mustade mõtete peale, puhka ja katsu tegeleda eneseabiga.

2. Sa ei suuda ega taha enam midagi teha

Kõik su kohustused ja tegemised on lükatud edasi teadmata kuupäevaks. Sul lihtsalt ei ole jõudu, ega tahtmist... Kõik, mida sa enne tegid hea meele ja rõõmuga, on kaotanud huvi. Sa pead lausa sundima end selleks, et teha neid asju ära. Sa ei näe enam mingit mõtet ega väljapääsu, kuidas sellest mustast masendusest vabaneda. Ära vähemalt ole iseenda vastu liiga karm, katsu endale kinnitada, et ka see periood läheb mööda.

3. Sa kannatad ärevushäirete all

Kuna sa oled kurnatud, siis on su taluvuslävi palju madalam. Ärevushäired on muutunud igapäevasteks. Ära siiski anna alla, leia aega oma hinge ravimiseks ja oma haavade eest hoolitsemiseks. Katsu endale selgeks teha, millised on su tõelised soovid ja vajadused ning tee esimene samm selle suunas.

4. Sa magad halvasti

Tunded löövad nagu lained üle pea kokku. Sa oled nii meeletult kurnatud, et sa ei suuda oma mõtetes vähimatki korda luua ja seega on sul raske magada.

5. Tähtsusetud pisiasjad viivad sind endast välja

Väikesed ja pealtnäha tähtsusetud asjad viivad sind endast välja ja toovad pisarad silma. Ära kannata enam, tee oma hingele pai. Ehita ennast uuesti tükkidest üles, ära lase halval head võita.

6. Su pea käib ringi ja sind vaevavad iiveldushood

Depressioon või masendus ei väljendu ainult läbi hingehaavade, vaid ka läbi füüsiliste sümptomite. Selle alla käivad pearinglus ja iiveldushood. Parem on ennetada kui ravida.

7. Sa nutad ilma põhjuseta