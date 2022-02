Mis nutimaailmas toimub? Teismelised saadavad endast paljaid pilte, suhte purunedes saab neid õõvastavalt ära kasutada

Miks on vaja interneti ohtudest rääkida? Sest see puudutab väga paljusid inimesi, kes on moel või teisel langenud lõksu, mis on üles seatud internetti.

Internet on nagu hiirelõks, millel söödaks mõni ahvatlev paluke. Seal see lõks siis päevade ja ööde viisi väsimatult ootab ning piltlikult öeldes pilgutab sulle oma säravat silma. Kui ta rääkida oskaks, siis ilmselt kutsuks ta sind: “Tule-tule, ma olen sind niiiiiiii kaua oodanud, olen maitsvam kui miski muu.“ Ja ennäe, sealt liginebki muretu olekuga hiir, tunneb nina kõditavat lõhna ja tippab lõksu juurde. Uudistab seda kaugemalt ja lähemalt. Hiirele meenub vanemate jutt hiirelõksust, aga ta pole päris kindel, milline lõks tegelikkuses välja näeb. Kas see, mida ta näeb, ongi lõks või siis ka mitte? Näib täiesti ohutu ja tal pole teravaid hambaid. Hiireke võtab hetke asja üle järele mõelda. Kui see on lõks, siis ilmselt langeb ta sinna sisse, kui nina juustu juurde pistab. Aga kui ei ole, siis saab mehise maiuspala. Riskida või mitte?

Samamoodi nagu hiir mõtiskleb juustu väärtuse üle, nõnda on ka inimesi, kes ei mõista, mis ohtu saab olla internetist. Nii võib inimene mõelda, et internet on pigem abimees, kes aitab leida vastuseid keerulistele küsimustele ja on sillaks inimese ja maailma vahel. Jah, võib-olla tõesti, et kellelgi kusagil juhtub ka mõni äpardus või komistab ta mõne pahatahtliku inimese otsa, aga no tema see kindlasti ei ole. Ta tunneb kelmid ja paharetid juba kaugelt lõhna järgi ära nagu hiir juustu. Kui nüüd asja üle pisut juurelda, siis tekib õigustatud küsimus, kust tulevad siis need inimesed, kellega midagi halba juhtub, kui kõik näivad arvavat, et nendega midagi ei juhtu?