ARVAMUS | Eesti ühiskonnas on praegu selgelt näha — naised käituvad järjest rohkem nagu mehed, sest…

"On normaalne, kui naised petavad. Naised petavad, mehed petavad. Aga normaalne pole see, et mehed alavääristavad naiste tundeid, nimetavad naisi emotsionaalselt ülesköetuks, naeravad, et naistel puudub loogika, aga pärast kõike seda on kurvad, kui naised ei näita emotsioone ja on tugevad töörügajad, teevad poliitikat ja tippjuhtimist. Siis on korraga kärss kärnas.